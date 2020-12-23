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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4B Yazılımdan internette alışveriş yapanlara uyarı

İHA

4B Yazılımdan internette alışveriş yapanlara uyarı

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti Bilgin Berge, korona virüs pandemi süreciyle beraber internette alışveriş yapma oranında ciddi artışın olduğunu ifade ederek, vatandaşların özellikle dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Son zamanlarda korona virüs nedeniyle internette alışveriş yapma oranında ciddi artışların olduğunu ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti Bilgin Berge, bu konuda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Artan alışveriş oranıyla orantılı olarak dolandırıcıların geliştirdikleri yöntemlerde de artış olduğuna dikkat çeken Berge, internetten dolandırılmamak için neler yapılması gerektiği, alışveriş yapılacak olan sitelerin güvenilirliği gibi birçok konuya değindi. Alışveriş sitelerinde her şeyden önce yeşil barlı SSL sertifikası ve 3D Güvenli Ödeme olması gerektiğini vurgulayan Berge, “Her SSL sertifikasına sahip internet sitesi güvenlidir diye kural yok. Normal SSL sertifikalarını almak oldukça basittir. 3D Güvenli Ödemeye sahip sitelerde tarafınıza gelen onay SMS’i banka tarafından gelir. Size gelen SMS’in banka mı yoksa başka yerden mi gelip gelmediğine bakmalısınız. Ayrıca unutulmamalıdır ki iyi bir dolandırıcı banka SMS başlığını da taklit edebilir. Dolayısıyla SMS’in sonunda B ile başlayan sağlayıcı kodundan yola çıkarak daha önce size gelen banka mesajı ile aynı olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunun yanında alışverişi güvenli bir bilgisayar ve ağda yapmalısınız. Çarşı ve alışveriş merkezlerindeki halka açık WiFi noktalarını kullanmayın. Alışveriş yapacağınız sitenin alan adını whois sitelerinde sorgulayın. Bu sayede alan adının ne zaman alındığını, süresinin ne zaman biteceğini ve kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca internet sayfasının iletişim, künye, firma unvanı, vergi numarası, vergi dairesi, etebligat adresi, telefon, faks, eposta, adres gibi bilgilerin olup olmadığına bakınız. MERSİS’ten firmayı sorgulatın. Alışveriş yapacağınız internet sayfasını ve firmayı arama motorlarında araştırın. Bu sayede firma hakkındaki yorumlar, şikayetler ve haberler olup olmadığına bakabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken püf nokta arama motorlarında arama tekniğini doğru kullanmanız ve detaylı bir şekilde analiz etmektir” dedi.
Alışverişlerde limitli sanal kartların kullanılmasının uygun olacağını dile getiren Berge, “Birçok banka kartına sanal karta süre ve limit verilebiliyor. Sanal kart bilgileriniz ele geçirilse bile en ufak çekimde kartı kapatabilir, yeni kart oluşturabilirsiniz. Ayrıca indirimlere dikkat edin. Ürünün fiyatı 300 TL iken 100 TL oluyorsa bilin ki maliyeti 50 TL’dir. Unutmayın indirim her zaman vardır. İndirim krizine girip aç gözlülük yapmayın. Alışveriş yaptığınız sitelerde satın aldığınız hizmet ya da ürünün faturasını mutlaka alın. Özellikle bu alışkanlık kapıda ödemelerde faturayı görmeden ödeme yapmayınız. Alışveriş sitelerine üye olurken mutlaka gizlilik ve kullanıcı sözleşmesini okumalısınız. Bunun yanı sıra siteye veri kullanım izni vermemelisiniz. Alışveriş sonrasında eposta ve SMS olarak tarafınıza gelen sipariş numaralarını kaybetmeyin. Olur da aksi bir durum olursa bu bilgiler delil niteliği taşıyacaktır. Kart ile yaptığınız alışverişlerde mutlaka ödeme sonunda internet/mobil bankacılığı tarzı kanallarda ekstresini kontrol etmelisiniz. Ekstredeki tutar ile firma adının birbirini tutup tutmadığını kontrol etmekte fayda vardır. Unutmayın, ancak güvenli bir alışveriş keyif verir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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