Özalp ilçesinde korkutan yangın

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Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Balçıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Ziya Çelik’e ait ahır, depo ve mutfakta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürdü. Büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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