Vanlı çocukların tiyatro sevinci

Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen 18. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Van Devlet Tiyatrosu Bahçesine Kurulan' Kamyon Sahnede 'gerçekleştirilen tiyatro şenliklerine katılan çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Ankara, Bursa, Trabzon, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Sinco Akıllı Sincap, Altın Kız, Siz Ne Dersiniz” oyunları, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, korona virüs dolayısıyla köy çocuklarıyla sahnede buluşamadıklarını belirtti. Ancak düzenledikleri etkinlikte beklentilerin üstünde bir kitleyle karşılaştıklarını ifade eden Urgan, çocukların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Tiyatro oyunları çocuklara dağıtılan şapka ve balonlarla son buldu.

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