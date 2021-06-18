İpekyolu Belediyesi kent merkezini güzelleştirmeye devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kent merkezinde başlatılan kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları sürüyor.

Cadde ve sokak yenileme çalışmalarında Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 5 ve 6. sokakların projelendirilme aşaması tamamlandı. İpekyolu Belediyesinin ‘Marka Bir İpekyolu İnşa Ediyoruz’ hedefiyle başlattığı projeleri içerisinde yer alan Cumhuriyet Caddesi 5 ve 6. sokaklar proje kapsamında yenileniyor. İpekyolu ilçesinin modern, estetik ve bir o kadar da güzel caddeleri ziyadesiyle hak ettiğini ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Kentimizin sorunlarının çözümüne dönük çalışmalara başlamadan önce esnafımız, muhtarlarımız ve o bölgede ikamet eden tüm bileşenlerle bir araya gelerek, onları kararlarımıza ortak ediyoruz. Tüm modern şehirlerde ikamet eden şehir sakinlerinin sosyalleştikleri, alışverişlerini güvenli yaptıkları modern cadde ve sokakları bulunuyor. Cumhuriyet 5 ve 6. sokaklarımızın yenilenmesi ilçemizin bu yönlü eksikliğini gidererek, ihtiyaçlara cevap verecektir. Yaptığımız ve yapacağımız bu çalışmalarımızın neticesinde, inşallah esnafımızın işleri hareketlenecek, tezgâhları da bereket kazanacaktır” dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren icracı müdürlük yetkilileri, diğer tüm çalışmalarda olduğu gibi sokağın yağmursuyu, kanalizasyon, elektrik, internet ve diğer tüm altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına başlanacağını belirttiler. Altyapı çalışmaları sonrası; sokakta yürüyüş yolları, kaldırım çalışması, modern ve daha estetik aydınlatmalar, binalara estetik cephe giydirme ve oksijen deposu bitki florasının yer alacağı peyzaj uygulama çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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