Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden

DHA

Çaldığı malzemeler evinde bulundu - Yeniden


VAN, (DHA)VAN'da 4 ayrı hırsızlıkla ilgili 2 şüpheliden biri yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramalarda 3 ayrı evden çaldığı malzemeler ele geçirildi. 
Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, olay yerleri ve çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptıkları saha çalışmaları sonucunda şüphelilerini M.K., ve D.E., olduğunu tespit etti. M.K., ekipler tarafından 20 Haziran'da yakalanırken, şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 3 ayrı evden çalınan toplam değeri 30 bin TL olan 161 adet çeşitli elektrik malzemesi, matkap, spiral, 15 bin TL değerinde televizyon ve olayda kullanılan el arabası bulunarak sahiplerine teslim edildi. 
Evde bulunan bisiklet, klima ve kamp çadırının ise kime ait olduğu araştırılıyor. Olayın diğer şüphelisi olan D.E.,'nin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van DHA
2021-06-21 16:13:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı malzemeler evinde ele bulundu
YEREL HABERLER Çaldığı malzemeler evinde ele bulundu
Van’da ‘aşı koordinasyon’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘aşı koordinasyon’ toplantısı
Başkan Aslan: “Bu beladan kurtulmanın yegane yolu aşılanmaktır”
YEREL HABERLER Başkan Aslan: “Bu beladan kurtulmanın yegane yolu ...
Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük destek
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına büyük ...
İpekyolu Belediyesinden modern semt pazarı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden modern semt pazarı
Van’da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 30 bin TL değerindeki 161 adet çalınan malzeme ...
Edremit Belediyesinden altyapı kanalizasyon çalışmaları açıklaması
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden altyapı kanalizasyon ...
Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden öğrencilere kitabı seti
Van’da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye meydan okuyor
YEREL HABERLER Van’da asırlık ot biçme aracı tırpan teknolojiye ...
Van’da 'berivanlar' süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor
YEREL HABERLER Van’da 'berivanlar' süt sağmak için her gün ...
Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
YEREL HABERLER Fünyeyle patlatılan valizden kıyafetler çıktı
Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van Gölü'nde 2 ton 350 kilogram inci kefali ele ...
Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele ...
Erciş’te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Erciş’te şüpheli valiz polisi alarma geçirdi
Van'da trafik kası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kası: 1 yaralı
Başkan Say, Babalar Günü’nde üç kuşakla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Say, Babalar Günü’nde üç kuşakla bir araya ...
Van’da sağlıkçılar için moral maçı
YEREL HABERLER Van’da sağlıkçılar için moral maçı
Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin’den Paşa Kurşunluoğlu’na ziyaret
Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Bilmez şehit babaları ve gazilerle bir araya ...
Genel Müdür Yılmaz, Van Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Genel Müdür Yılmaz, Van Ceza İnfaz Kurumları ...
Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde kutlama
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören babaya hastane bahçesinde ...
Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk plajlarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Yavuz, Tuşba Belediyesinin halk ...
Vali Bilmez'den Babalar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den Babalar Günü mesajı
2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe’de arkeolojik çalışmalar başlayacak
YEREL HABERLER 2 bin 600 yıllık ızgara planlı Zernaki Tepe’de ...