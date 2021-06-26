Yeşilay'dan "Uyuşturucuyla Mücadele Günü" mesajı

Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, bağımlılıkla mücadelede ücretsiz destek sunduklarını söyledi.

26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilay Van Şube Başkanı Elif Göksu, bağımlılıklardan uzak bir yaşamın önemine dikkat çekerek, sağlıklı nesiller için çalıştıklarını söyledi. Yeşilay’ın Türkiye’de ve dünyada bağımlılıklarla mücadelede öncü bir rol üstlendiğini belirten Göksu, “Bağımlılık, gençler başta olmak üzere tüm toplumun karşı karşıya olduğu bir risk. 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü’nde tek gündem uyuşturucu maddeler gibi gözükse de, bağımlılıkları birbirinden keskin çizgilerle ayırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar madde kullanıcılarının yüzde 97’sinin sigarayla, yüzde 58’nin alkolle bu maddeye geçtiklerini gösteriyor. Dolayısıyla biz Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının tümüyle mücadele ediyoruz. 7’den 77’ye her yaş grubunda sağlıklı yaşam bilincini teşvik edecek projelerle önleyici çalışmalara odaklanırken; bağımlı bireylere de YEDAM’larda destek sağlıyoruz. Amacımız bağımlılıklardan uzak; ruhsal, fiziksel ve sosyal olarak sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesini sağlamak. Toplumun tüm kesimlerinin de bunun önemini kavramasını, gönülden Yeşilaylı olarak bize destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehabilitasyon desteği hedefiyle kurulan YEDAM’ların sayısı Türkiye genelinde 100’ü aştığına dikkat çeken Göksu, “YEDAM’ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibi ile uyuşturucunun yanı sıra sigara, alkol ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Bağımlılar ve yakınları, ‘115 YEDAM Danışma Hattı’ndan ulaşarak destek alabiliyor.

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