Başkan Şeylan, kan davasını engellemek için aileleri bir araya getirdi

Van’ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, geçtiğimiz gün Edremit ilçesinde aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Tomay (5) için kurulan taziye evini ziyaret ederek, olayın kan davasına dönüşmemesi için iki aşiret üyelerini bir araya getirdi.

Başkan Şeylan, Van'ın Gevaş ilçesinde ikamet eden Miksi aşiretinin önde gelenleri ve aşiret üyeleri ile birlikte AK Parti Çatak İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Tomay’ın vefat eden kızı Miraç Tomay’ın taziyesine katılarak, Halilan aşiret lideri Şahbaz Tomay’a, ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Başkan Şeylan, yaşanan trafik kazası sonucu 5 yaşındaki Miraç’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “Trafik kazasını kimse isteyerek bilerek yapmaz. Hani deriz ya Rabbim düşmanımın başına vermesin, işte bu da öyle bir durum. Partimizin ilçe başkan yardımcısı Orhan kardeşimiz, ilçede sevilen ve sayılan biri. Rabbim ona da sabır versin. Aileler arasında kan davasına dönüşmemesi için araç sürücüsünün ailesi ve yakınları ile birlikte taziyeye katılıp taziye dileklerimizi ilettik. Miraç çocuğumuz, Allah’ın rahmetine kavuştu. Kalanlarımız ise nefsimize, öfkemize hâkim olmalı. Ben her iki aileye de göstermiş oldukları sağduyudan dolayı kendim ve halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Acılı baba Orhan Tomay ise “Ben ve ailemin üzüldüğü tek konu, araç çarptıktan sonra sürücünün durmayıp olay yerinden kaçması oldu. Keşke kaza yaptığında yavrumu oradan alıp hastanenin önüne bırakıp gitseydi. Hepimiz bilinçli insanlarız. Kimse isteyerek trafik kazası yapmaz. Belediye başkanımız ile birlikte sizler gelip acımızı paylaştınız. Kızım için okunan dualara eşlik ettiniz. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

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