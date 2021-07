Vanlı anne: “10 yıldır HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim” Vanlı annelerin evlat eylemi devam ediyor

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerden Nazlı Sancar, el işareti yapan HDP’lilere tepki göstererek, “10 yıldır HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Demesinler 2 yıldır çadır kurulmuş. 10 yıldır ben onlarla savaşıyorum” dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de haftalar önce HDP il binası önünde eylem başlattı.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Dağları kurtlara kuşlara bırakın', ‘Evlat nöbetindeyiz', ‘Çocuklarımızı istiyoruz', ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve ‘Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.



“Zafer bizim olacak, biz kazanacağız”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, 10 yıldır HDP ve PKK ile mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. HDP’lilerin müzik açarak seslerini bastırmaya çalıştığını ifade eden Sancar, “El hareketi yaparak bizim burada boşa oturduğumuzu ima ediyorlar. Biz boşuna oturmuyoruz ve her gün de evlatlarımıza kavuşuyoruz. Zafer bizim olacak, biz kazanacağız. Biz hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Doğurduğum Şeyma’mı, arkadaşımı, canımı istiyorum. Ben 13 yaşında evlendim, 14 yaşında anne oldum. Ben kızımla büyüdüm. Şeyma’mı, arkadaşımı istiyorum. Bana el hareketleri yapmasınlar, Allah onların belasını versin. Çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Aç ve susuz mağaralarda bırakıyorlar. Yeter, 10 yıldır HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Demesinler 2 yıldır çadır kurulmuş. 10 yıldır ben onlarla savaşıyorum. Sonsuza kadar da savaşacağım” diye konuştu.



“HDP’nin varlığından bile haberdar değildik”

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert ise her hafta evlatları için HDP il binasının önüne yürüdüklerini dile getirerek, “HDP’den evlatlarımızı istiyoruz. Sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar. Zaten bu stres ve sıkıntıdan dolayı sesim gitmiş. 7 yıldır ben evladımın peşindeyim. Evladımı istiyorum ama hiçbir ses çıkarmıyorlar. Biz HDP’nin varlığından bile haberdar değildik. Oğlum gidince HDP’yi, PKK’yı, mağarayı, dağı öğrendim. Benim oğlum daha çocuktu” şeklinde konuştu.



“Ölmeden oğlumu göreyim”

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Gevaşlı Yunus'un annesi Güleser Alkan da çok hasta olduğunu söyledi. Yıllardır gözlerinin yolda oğlunu beklediğini ifade eden Alkan, ölmeden evladını görmek istediğini kaydetti.

