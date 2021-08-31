Taliban'dan kaçan Ferzana: Çocuklarımla dağlarda 3 gün aç ve susuz kaldık



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)AFGANİSTAN'daki iç karışıklık nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Avrupa ülkelerine gitmek için çıktığı yolda, İran sınırını geçince güvenlik güçlerince yakalanan Ferzana Muradi, "3 aylık bir yolculuk yaptık. Sınırda 3 gün dağlarda aç ve susuz kaldık. Yanımızda 3 genç vardı. Onlar çocuklarımı taşıdı. Sınırı geçtikten sonra arabayla gidiyorduk. Polisler bizi takip ediyordu. Sonra yakalandık ve geri gönderme merkezine getirdiler" dedi.

Afganistan´dan, insan kaçakçılarına kişi başı 700 ila 1000 dolar arasında ödeme yaparak kaçak yollarla Türkiye'ye gelen göçmenler, önce Van'a, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek üzere batıdaki kentlere götürülüyor. 3 bin kilometre yol yürüyerek İran sınır hattında, güvenlik güçlerine yakalanmamak için insan kaçakçılarınca getirilen göçmenler bazen günlerce dağlarda aç ve susuz kalıyor. Onlardan biri de Muradi ailesi.

Ferzade Muradi, eşi ve 4 ila 7 yaşları arasında değişen 4 çocuğuyla birlikte 3 aylık yolculuklarının ardından İran üzerinden Türkiye´ye ulaştı. Güvenlik güçlerine yakalanmamak için 3 gün dağda aç ve susuz kaldığını söyleyen Muradi, sınırı geçtikten sonra araçla ilerlediklerini, polisin takip ettiğini gören araç sahibinin kendilerini yolda bırakıp, kaçtığını söyledi

TALİBAN EŞİMİN KARDEŞİNİ VE KOMŞUMUZU ÖLDÜRDÜ

Yakalandıktan sonra geri gönderme merkezine getirildiğini anlatan Muradi, "Afganistan'da Taliban'ın attığı havan topu komşumuzun evine düştü. Patlama sonrası komşumuz öldü, kurtulan çocukları da öksüz kaldı. Çocuklarımın geleceği için kaçtık.3 aylık bir yolculuk yaptık. Sınırda 3 gün dağlarda aç ve susuz kaldık. Yanımızda 3 genç vardı. Onlar çocuklarımı taşıdı. Sınırı geçtikten sonra arabayla gidiyorduk. Polisler bizi takip ediyordu. Sonra yakalandık ve geri gönderme merkezine getirildik. Yaklaşık 40 gündür buradayız. Buranın imkanları çok iyi. Bize çok iyi bakıyorlar" dedi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI KİŞİ BAŞI 700 DOLAR ALIYOR

Afganistan'ın Kunduz ilinden geldiklerini söyleyen Muradi, "Göçmen kaçakçıları, ben ve eşimden kişi başı 700 dolar, 4 çocuğum için de bin 400 dolar aldılar. Paramız yoktu, o parayı da borç almıştık. Geri Gönderme Merkezi'nden çok memnunuz. Her şeyimizi karşılıyor. Çocuklarıma kıyafet de verdiler. Taliban, eşimin kardeşini öldürdü. Komşumuz da aynı şekilde öldürüldü. Biz de bu durumu görünce kaçtık. Komşumuzun 5 çocuğu vardı. İnekleri vardı. Hayvanına bakmaya gidince o sırada Taliban'ın attığı havan topunun düşerek infilak etmesi sonucu öldü ve çocukları da sahipsiz kaldı. Bu durumdan sonra eşim dedi ki; biz Türkiye'ye gidelim. Aynı durum bizim başımıza da gelebilir, çocuklarımız babasız kalır. Şu an gitmek istemiyorum. Taliban olmasa ve ülkem rahat olursa, güvenlik sağlanırsa o zaman gitmek isterim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-08-31 10:51:37



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