Van’da kendisini doktor tanıtarak muayene yapan şüpheli yakalandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtarak hasta muayene eden şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet üzerinde yer alan ve herkese açık sosyal medya platformlarında umuma açık olarak alenileştirilmiş paylaşımlar üzerinden yapılan araştırmalarda I.T. isimli şahsın kendi web sitesinde ve sosyal medya platformlarında kendisini doktor olarak tanıtıp çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini belirterek İpekyolu ilçesinde bulunan bir iş merkezinde yetkisiz ve sağlıksız bir şekilde tedavi hizmetleri uyguladığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olarak alınan arama kararına istinaden söz konusu işyerinde yapılan arama neticesinde; muhteviyatı ve içeriği tespit edilemeyen tıbbi elektronik cihaz, 3 bin 908 adet hacamat kupası, 80 adet hacamat pompası, 8 bin 426 adet çeşitli tıbbi malzeme, 4 adet hasta sedyesi, 4 adet hasta paravanı, 10 adet doktor önlüğü, muhtelif sayıda bidonlar içerisinde canlı sülük, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kart ele geçirilerek el konulmuştur. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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