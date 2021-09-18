Lokman Hekim Hastanesi’ne ‘En başarılı kuruluş’ ödülü

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Lokman Hekim Van Hastaneleri, Van Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen yarışmada "Van’ın Ekonomisine Katkı Sağlayan En Başarılı Kuruluş" ödülünü aldı.

Van Ekonomist Dergisi tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Van’ın Enleri ödüllerini aldı. 12 farklı kategoride toplam 120 adayın yarıştığı yarışmada, Lokman Hekim Van Hastanesi, ‘Van’ın Ekonomisine Katkı Sağlayan En Başarılı Kuruluş’ ödülüne layık görüldü. Hastane adına ödülü alan Lokman Hekim Van Hastaneleri Müdürü Hakan Süslü, “Tüm sağlık çalışanlarımızın çabaları neticesinde biz bu başarıya ulaştık. Amacımız halkımıza her zaman sağlık hizmetinin en iyisini sunmak. BU doğrultuda çalışıyoruz. Bu çerçevede ödülü almamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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