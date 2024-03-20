Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Kentte dün sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 183 mahalle ve 263 mezra olmak üzere 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi. Belediye işçileri, kaldırım ve yollara düşen ağaçları kesmek zorunda kaldı.

        Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşırken, olumsuz hava koşuları nedeniyle 11 ilçede eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

        ÇATAK YOLUNUN İKİ AYRI NOKTASINA ÇIĞ DÜŞTÜ

        Yağışın yoğun olduğu Çatak ilçesi yolunun iki ayrı noktasına dün akşam çığ düştü. Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolunun 10'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle ilçe ile ulaşım sağlanamazken, kara yolları ekipleri yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı

        Benzer Haberler

        Van'ın 8 ilçesinde daha eğitime 1 gün ara verildi
        Van'ın 8 ilçesinde daha eğitime 1 gün ara verildi
        Van'da Çatak-Pervari kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Van'da Çatak-Pervari kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (4)
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (4)
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (3)
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (3)
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (2)
        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (2)
        Van'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi
        Van'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi