Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştığı kentte, kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kentte dün sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 183 mahalle ve 263 mezra olmak üzere 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi. Belediye işçileri, kaldırım ve yollara düşen ağaçları kesmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşırken, olumsuz hava koşuları nedeniyle 11 ilçede eğitim-öğretime bir gün ara verildi.

ÇATAK YOLUNUN İKİ AYRI NOKTASINA ÇIĞ DÜŞTÜ

Yağışın yoğun olduğu Çatak ilçesi yolunun iki ayrı noktasına dün akşam çığ düştü. Van-Çatak ve Çatak-Pervari kara yolunun 10'uncu kilometresine düşen çığ nedeniyle ilçe ile ulaşım sağlanamazken, kara yolları ekipleri yolu açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.