Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (2)

VAN'IN4 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'da etkili olan kar şiddetini artırırken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray, Saray, Gürpınar ve Çatak ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar için yarın eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaşırken, Çatak ilçesi girişinde yola çığ düştü. Yol çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

İRANLI TURİSTLER KARTOPU OYNAYARAK EĞLENDİ

Bu arada 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için kente gelen İranlı turistler de lapa lapa yağan karın altında yürüyüşe çıktı. Turistler kar topu oynayıp eğlendi. Kar yağışı ile birlikte Van'ın turistik sokağı Şemsiye Sokak'ta da güzel görüntüler oluştu. Sokakta kafe işleten Sevim Baş, mart ayının sonu olmasına rağmen çok güzel kar yağdığını belirterek, "Kar yağışı ile birlikte sokağımız daha da güzelleşti. Kışı çok yaşamadık, ama mart ayı sonunda yaşıyoruz. Buranın güzelliği kar ile oluyor" dedi.