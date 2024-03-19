Başkale'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Van'ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler yüksek kesimlerdeki yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı esnaflar ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.
Kardan dolayı 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede, belediye ekipleri, kar küreme çalışması yürüttü.
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