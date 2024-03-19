Başkale'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kardan dolayı 11 mahalle ve 10 mezra yolunun kapandığı ilçede, belediye ekipleri, kar küreme çalışması yürüttü.

Bazı esnaflar ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

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