İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor; bu yılki hedef 1 milyon turist

VAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor. İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için kente gelmeyi sürdürürken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2023 yılında 590 bin İranlının Van'a giriş yaptığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu dile getirdi.

Van'da 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri) festivali başladı. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen festival ve 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek için İranlı turistler kente geliyor. 20 gün sürecek festivalle turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Festivale bu yıl Shopping Fest için 70-80 bin turistin gelmesi hedefleniyor. Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi birçok etkinlik de planlanıyor.

Bu yıl alışveriş festivalinin 7'ncisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Takva ,"Kentimizin günübirlik ticaretini canlı tutmak, rutin ticarette fark yaratmak, özellikle komşu ülkelerde hedef pazar çeşitliliğimizi artırmaya yönelik 2015 yılında başlattığımız 'Shopping Fest' Van Alışveriş festivali, gururla söyleyebilirim ki, Türkiye'nin gündeminde yerini tutan önemli bir festival. Tabii bu çerçevede özellikle İran pazarına erişim konusunda ciddi bir farkındalık yaptık. İlkini 2015 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen 3 yıl sürdürülebilir bir festivale dönüştü ve birçok etkinliği, odamız öncülüğünde gerçekleştirdik. 2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve Van'ın diğer paydaşlarımızla birlikte daha kapsamlı, daha kurumsal ve kentin de katılımıyla süreç devam etti. 2020-2021'te pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Ayrıca 2023'te de hepimizi yürekten yaralayan 6 Şubat depremleri nedeniyle bu festivalimizin etkinliklerini iptal etmiştik. 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında Kapıköy Gümrük Kapısında 90 bin kişi giriş yaparken, 2024'ün aynı aylarında ise 149 bin 544 kişi giriş yapmış. Bu da bu festivalin artık İran turizm pazarında fark yaratan bir pazar olduğunu gösteriyor" dedi.

10 gün önce İran'daki seyahat acenteleriyle iletişime geçtiklerini, burada alıveriş festivaline girecek olan firmaların indirim oranlarını ve buradaki aktiviteleri kendilerine ifade ettiklerini anlatan Takva, "Orada afişleme ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle Batı Azerbaycan, Tebriz, Urmiye, Hoy gibi İran'ın çeşitli kentlerinde farkındalık çalışmaları yürüttük. Umuyor ve diliyorum ki; 15 Mart itibarıyla başlayan ve 5 Nisan'a kadar sürecek olan bu süreçte özellikle yerel yönetimler yani büyükşehir belediyesi ve diğer kurumlarla bu etkinlik zenginleşecek ve keyifli bir sürece evrilecek diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu festival, Van'ı gelecekte salt İran turizm pazarı üzerinden değil, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi ve diğer hedef pazarlar üzerinde de fark yaratacak bir düzeye ulaşır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İpekyolu ve Edremit Belediyelerini de kapsama dahil ettik. Bu süreçte birtakım etkinlikler yapılacak" diye konuştu.

2022'DE ‘SHOPPING FEST’ İÇİN 39 BİN 476 İRANLI GİRİŞ YAPTI

'Shopping Fest’in en son 2022 yılında yapıldığını belirten Takva, "2022 yılının 15 Mart -5 Nisan tarihleri arasında yani 20 gündük süreçte 39 bin 476 İranlı turist ilimize giriş yapmıştı. Bu yılın aynı dönemlerinde 70-80 bin turistin giriş yapacağını tahmin ediyorum. 2022 yılında bin 172 firma katılım göstermişti. 2023 yılında Kapıköy'den giriş yapan İranlı turist sayısı 590 binin üzerinde. Bu yılki hedefimiz ise bu yılın sonuna kadar 1 milyon İranlının ilimizi ziyaret etmesi. Sanırım bu yıl hedefimize ulaşmış oluruz. Gelen İranlılar Nevruz Bayramı’na önem veriyorlar. Özellikle 20 günlük Nevruz tatillerini burada geçiyorlar" dedi.

Van'a gelen İranlı turistler ise 14 günlük Nevruz tatillerinde kentte festival etkinliklerine katılacaklarını ve bu süreçte alışveriş yapacaklarını söyledi.