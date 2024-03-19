Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor; bu yılki hedef 1 milyon turist

        VAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.03.2024 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor; bu yılki hedef 1 milyon turist
        ABONE OL
        ABONE OL

        VAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihinde 'Shopping Fest' adıyla alışveriş günleri düzenleniyor. İranlı turistler, 14 günlük nevruz tatillerini geçirmek için kente gelmeyi sürdürürken, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, 2023 yılında 590 bin İranlının Van'a giriş yaptığını belirterek, bu yılki hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu dile getirdi.

        Van'da 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri) festivali başladı. Kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen festival ve 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek için İranlı turistler kente geliyor. 20 gün sürecek festivalle turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. Festivale bu yıl Shopping Fest için 70-80 bin turistin gelmesi hedefleniyor. Alışveriş günleri kapsamında konserler, gösteriler ve resim sergileri gibi birçok etkinlik de planlanıyor.

        Bu yıl alışveriş festivalinin 7'ncisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Takva ,"Kentimizin günübirlik ticaretini canlı tutmak, rutin ticarette fark yaratmak, özellikle komşu ülkelerde hedef pazar çeşitliliğimizi artırmaya yönelik 2015 yılında başlattığımız 'Shopping Fest' Van Alışveriş festivali, gururla söyleyebilirim ki, Türkiye'nin gündeminde yerini tutan önemli bir festival. Tabii bu çerçevede özellikle İran pazarına erişim konusunda ciddi bir farkındalık yaptık. İlkini 2015 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirmiştik. Aradan geçen 3 yıl sürdürülebilir bir festivale dönüştü ve birçok etkinliği, odamız öncülüğünde gerçekleştirdik. 2018 yılında Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve Van'ın diğer paydaşlarımızla birlikte daha kapsamlı, daha kurumsal ve kentin de katılımıyla süreç devam etti. 2020-2021'te pandemi nedeniyle gerçekleştirememiştik. Ayrıca 2023'te de hepimizi yürekten yaralayan 6 Şubat depremleri nedeniyle bu festivalimizin etkinliklerini iptal etmiştik. 2023 yılının Ocak ve Şubat aylarında Kapıköy Gümrük Kapısında 90 bin kişi giriş yaparken, 2024'ün aynı aylarında ise 149 bin 544 kişi giriş yapmış. Bu da bu festivalin artık İran turizm pazarında fark yaratan bir pazar olduğunu gösteriyor" dedi.

        10 gün önce İran'daki seyahat acenteleriyle iletişime geçtiklerini, burada alıveriş festivaline girecek olan firmaların indirim oranlarını ve buradaki aktiviteleri kendilerine ifade ettiklerini anlatan Takva, "Orada afişleme ve farkındalık oluşturmaya çalıştık. Özellikle Batı Azerbaycan, Tebriz, Urmiye, Hoy gibi İran'ın çeşitli kentlerinde farkındalık çalışmaları yürüttük. Umuyor ve diliyorum ki; 15 Mart itibarıyla başlayan ve 5 Nisan'a kadar sürecek olan bu süreçte özellikle yerel yönetimler yani büyükşehir belediyesi ve diğer kurumlarla bu etkinlik zenginleşecek ve keyifli bir sürece evrilecek diye düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu festival, Van'ı gelecekte salt İran turizm pazarı üzerinden değil, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesi ve diğer hedef pazarlar üzerinde de fark yaratacak bir düzeye ulaşır. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İpekyolu ve Edremit Belediyelerini de kapsama dahil ettik. Bu süreçte birtakım etkinlikler yapılacak" diye konuştu.

        2022'DE ‘SHOPPING FEST’ İÇİN 39 BİN 476 İRANLI GİRİŞ YAPTI

        'Shopping Fest’in en son 2022 yılında yapıldığını belirten Takva, "2022 yılının 15 Mart -5 Nisan tarihleri arasında yani 20 gündük süreçte 39 bin 476 İranlı turist ilimize giriş yapmıştı. Bu yılın aynı dönemlerinde 70-80 bin turistin giriş yapacağını tahmin ediyorum. 2022 yılında bin 172 firma katılım göstermişti. 2023 yılında Kapıköy'den giriş yapan İranlı turist sayısı 590 binin üzerinde. Bu yılki hedefimiz ise bu yılın sonuna kadar 1 milyon İranlının ilimizi ziyaret etmesi. Sanırım bu yıl hedefimize ulaşmış oluruz. Gelen İranlılar Nevruz Bayramı’na önem veriyorlar. Özellikle 20 günlük Nevruz tatillerini burada geçiyorlar" dedi.

        Van'a gelen İranlı turistler ise 14 günlük Nevruz tatillerinde kentte festival etkinliklerine katılacaklarını ve bu süreçte alışveriş yapacaklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        85 kişi, 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        Marmaray'da kadın görevliye saldırı: Dehşet anlarını anlattı
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Başkale'de kar etkili oldu
        Başkale'de kar etkili oldu
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Karla kaplı yolu iş makinesiyle açılan mahalledeki küçük Nisanur'a doğum gü...
        Karla kaplı yolu iş makinesiyle açılan mahalledeki küçük Nisanur'a doğum gü...
        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
        Van'da külçe altın, tarihi eser ve kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da külçe altın, tarihi eser ve kaçak sigara ele geçirildi