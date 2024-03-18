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        Başkale'de kar etkili oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:04 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:04
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        Başkale'de kar etkili oldu
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        Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.

        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

        Vatandaşlardan Kerem Karaman, ilçede kışın uzun sürdüğünü, mart ayında olmalarına rağmen kar yağdığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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