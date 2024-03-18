18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda "Çanakkale geçilmez" adlı oratoryo, "On beşliler gidiyor" adlı sinevizyon gösterimi ve tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
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