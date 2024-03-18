Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda "Çanakkale geçilmez" adlı oratoryo, "On beşliler gidiyor" adlı sinevizyon gösterimi ve tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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