Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Çatak ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda "Çanakkale geçilmez" adlı oratoryo, "On beşliler gidiyor" adlı sinevizyon gösterimi ve tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

        Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kurum amirleri, şehit yakınları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı!
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Biden, Trump'ı hedef aldı
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Aldatmakla suçladığı eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        Yerel gazetelerden 'provokasyon' çıkışı!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        17 yaşındaki Arda'yı iş arkadaşları öldürmüş!
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        'Pompalı' ile 4 kişiyi vurdu! Bıçakla 4 kişiyi yaraladı! 16 yaşındaki dehşet!
        Infantino: Kabul edilemez
        Infantino: Kabul edilemez
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Arnavutköy - İstanbul Havalimanı hattı yarın açılıyor
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Güney Kore'den Kim'in kızı hakkında açıklama
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Fenerbahçe'nin golünden önce faul var mı?
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        Kentsel dönüşümde 8 soru 8 cevap
        "Türkiye'de skandal"
        "Türkiye'de skandal"
        "Çanakkale geçilmez!"
        "Çanakkale geçilmez!"
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Milyarder isim 'vites' kurbanı oldu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Baba katili kardeşler konuştu
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Türkiye'nin konuştuğu kaza sonrası, babayla ilgili dikkat çeken ayrıntı!
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Başbakan'dan şaşırtan açıklama: Her gün işi bırakmayı düşünüyorum
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Konutta dolar bazında düşüş sürüyor
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"
        Çanakkale Zaferi 109 yaşında! "Albay Mustafa Kemal Çanakkale'de Truva'nın intikamını alır!"

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Karla kaplı yolu iş makinesiyle açılan mahalledeki küçük Nisanur'a doğum gü...
        Karla kaplı yolu iş makinesiyle açılan mahalledeki küçük Nisanur'a doğum gü...
        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
        Van'da külçe altın, tarihi eser ve kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da külçe altın, tarihi eser ve kaçak sigara ele geçirildi
        Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Van'da 36 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da 36 kilo 566 gram uyuşturucu ele geçirildi