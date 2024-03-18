Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı.
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamında 10-17 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 186 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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