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        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı

        Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 11:31
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        Van'da farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı
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        Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 17 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamında 10-17 Mart'ta yürütülen çalışmalarda 186 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 17'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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