Van ve Hakkari'de nevruz kutlaması

Programa, DEM Parti milletvekilleri ve belediye başkan adayları da katıldı.

Programın ardından uyarılara rağmen slogan atan bazı katılımcılara polis müdahale ederek dağılmalarını sağladı.

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