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        Kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Van'dan Eskişehir'e sevk edildi

        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:32
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        Kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Van'dan Eskişehir'e sevk edildi
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        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeğe kalp yetmezliği tanısı konuldu.

        Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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