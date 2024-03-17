Kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Van'dan Eskişehir'e sevk edildi

Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni doğan bebeğe kalp yetmezliği tanısı konuldu.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e sevk edildi.