AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, AK Parti'nin Van mitinginde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bizim gönlümüz geniş, ne yandan bakarsanız, ne yönden gelirseniz gelin, bu partide, bu davada herkese yer var. Yeter ki birlik ve beraberlikle huzura kavuşalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van'daki Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Kandemir, kentte her zaman büyük bir coşkuyla karşılandıklarını söyledi.

Kandemir, Van'ın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehri olduğunu belirterek, Vanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevdalı olduğunu, meydandaki coşkunun bunu gösterdiğini dile getirdi.

Şehirlere hizmet etmek istediklerini vurgulayan Kandemir, şöyle konuştu:

"Bizim gönlümüz geniş, ne yandan bakarsanız, ne yönden gelirseniz gelin, bu partide, bu davada herkese yer var. Yeter ki birlik ve beraberlikle huzura kavuşalım. Bu şehri seviyoruz. Şimdi hem büyükşehrimize hem de her bir ilçemize hizmet etme sevdasıyla gönülleri coşan adaylarımız var. Onları size emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı yolda muhteşem bir kalabalık karşıladı. Bugün bu meydanda muhteşem bir birliktelik var. İnanıyorum ki bu birlikteliğimiz 31 Mart'ta da tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya 'Biz buradayız. Tayyip Erdoğan'ın arkasında Van' bunu haykıracağız."