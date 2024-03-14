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        Van'da yaban keçilerinin doğaya bırakılan yemleri yediği anlar fotokapanla görüntülendi

        Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kış boyunca karla kaplı arazilere bıraktığı yemleri yiyen yaban keçilerinin görüntüleri fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:28
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        Van'da yaban keçilerinin doğaya bırakılan yemleri yediği anlar fotokapanla görüntülendi
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        Van'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kış boyunca karla kaplı arazilere bıraktığı yemleri yiyen yaban keçilerinin görüntüleri fotokapanla kaydedildi.

        DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, kentte yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları devam etti.

        Bölgede kaçak avcılığın önlenmesi için sürekli denetim yapan ekipler, kış boyunca karla kaplı arazilerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için de çalışma yürüttü.

        Nesli koruma altında olan ve yürütülen çalışmalarla sayıları her geçen yıl artan yaban keçileri için sarp kayalıkların bulunduğu yaşam alanlarına ot ve saman bırakan ekipler, bölgedeki popülasyonu belirlemek için de belirlenen noktalara video kaydı alan fotokapanlar yerleştirdi.

        Bölgede yaşayan yaban keçilerinin, ekiplerin bıraktığı ot ve samanı yediği anlar fotokapanla kaydedildi.

        DKMP 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keçilerimizin zorlu kış şartlarında bıraktığımız yemlerden yemeleri bizi mutlu etmiştir. Çalışanlarımızın emeklerinin boşa gitmediğini görmek ayrı bir mutluluk." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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