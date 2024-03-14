Van'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.