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        Van'da zabıta ekipleri fırınları denetledi

        Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:44
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        Van'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
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        Van Büyükşehir Belediyesi, ramazan nedeniyle kentteki fırınlarda denetim yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi için denetimleri artırdı.

        Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde ramazan pidesi, ekmek gramajları ve fiyatlar kontrol edildi, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri incelendi.

        Ekipler, yönetmeliklere uygun davranmayan ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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