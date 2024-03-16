Erbakan: Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş, ne münasebet

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletten oy alamıyor, nereye gitse emekli, memur, işçi, çiftçi tepki gösteriyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'İsrail ile neden ticarete devam ediyorsunuz' diyorlar. Bu tabloyu manzarayı görüyor. Anketlere bakıyor. Oylar kartopu gibi eriyor. Gelmiş Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş de bize destek olacakmış. Ne münasebet. Herkes çalışacak, herkes millete kendisini anlatacak, hizmet yarışına girecek ve milletimiz özgür iradesiyle kimi istiyorsa onu seçecek" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün partisinin Van'ın Beşyol meydanında düzenlediği mitinge katıldı. Burada konuşan Erbakan, babası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatı boyunca hiçbir ayrım gözetmeksizin bu bölgenin derdiyle dertlenen bir lider olduğunu belirterek, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabıyla, Çerkez’iyle, Alevi’si, Sünni’si ile 85 milyona hizmetkar olmak, 85 milyon için maddi ve manevi kalkınma hamlelerini hayata geçirmek. Yeniden Refah Partimiz, aynen Erbakan Hocamızın anlayışı ile bugün yola devam ediyor. İnşallah siz de yıllar boyu 40 seneden fazla Erbakan hocamızı milli görüşü bağrınıza bastığınız gibi bugün de Yeniden Refah Partimizi ve bizleri bağrınıza basıyorsunuz. Biz de hocamız gibi sizlere hizmetkar olacağız. Ve o kalkınma hamlelerini o projeleri, yeni dönemde yeniden refahla hayata geçireceğiz" dedi.

Erbakan, 81 ilde refah projesinin hazır olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu da anlatan Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin üye sayısı bugün itibariyle 475 bine ulaştı. Ayda 75 bin üye kaydettiklerini de belirten Erbakan "Bu tempoyla seçimlere inşallah 550 bine yakın üye ile gireceğiz. Türkiye'de üye sayısı bakımından en büyük 3'üncü siyasi parti olarak bu seçimlere gireceğiz. Seçimlerden sonra yine bu tempoyla inşallah birkaç ayın içerisinde üye sayımızı bir milyona çıkaracağız. Önce 31 Mart yerel seçimlerinde iktidar arkasından 2028'de iktidar olacağız inşallah" dedi. Erbakan, daha önce milli görüş belediyeciliği ile tanışan illeri yeniden refah belediyeciliğine kavuşturacaklarını kaydederek, "Milletimiz neden yeniden refaha koşuyor? Batı illerinde rantçı belediyecilikten bıkmış. Doğu illerinde kayyum belediyeciliğinden bıkmış, örgütçü belediyecilikten bıkmış, istediği hizmeti alamıyor. Van'da en basit bir asfaltı döküpte bir çevre yolunu bile 20 seneden beri yapamamışlar. Ulaşım sıkıntılı. İşsizlik almış başını gitmiş. İhmal edilmiş, geri kalmış" dedi.

'LİMANLARIMIZI, HAVA SAHAMIZI İSRAİLE KAPATIN'

Gittikleri her yerde vatandaşların Gazze'yi sorduğunu anlatan Erbakan şöyle konuştu:

"Gittiğimiz her yerde bu aziz millet bize Gazze'yi soruyor. Diyor ki başkanım gece uyku uyuyamıyoruz. Kanımıza dokunuyor. Biz devlet olarak millet olarak bu kadar mı aciziz. Hani biz bölgesel güçtük. Hadi gidip onlarla savaş yapmıyoruz da en azından oradaki masum sivillere minicik yavrulara bir lokma ekmeği, bir damla suyu da mı ulaştıramıyoruz, gıda yardımı da mı götüremiyoruz? Bir güvenlik koridoru oluşturup da insani yardımda mı ulaştıramıyoruz. Bu kadar da mı aciziz? Evet doğru söylüyorlar. Maalesef ulaştıramıyoruz. İşte ortada. Yetki, sorumluluk sahibi olanlar maalesef konuşuyorlar. Konuşmaktan ve kınamaktan başka bir şey yaptıklarını görmüyoruz. Yaptırım yok. Somut adım adam yok. Halen daha Türkiye ile ticaret İsrail'e devam ediyor, halen ihracat devam ediyor. Türkiye'nin limanlarından gemiler İsrail'e çelik taşımaya, yedek parça taşımaya çimento taşımaya, dikenli tel taşımaya, gübre taşımaya devam ediyor. Bize yakışıyor mu? 6 asır dünyaya adalet götürmüş dünyada zulme ortadan kaldırmış Osmanlının torunlarıyız biz. Bize yakışıyor mu zalim katil, Siyonistlere bu ticareti yapmak bize mi kaldı? TÜİK'in resmi verileriyle konuşuyorum. TÜİK'in belgelerini gazeteciler ortaya koydular. Medyada var, sosyal medyada var. 7 Ekim’den bugüne kadar Türkiye'den İsrail'e 8 milyon lira değerinde dikenli tel ihraç edilmiş dikenli tel. Gazetelerde, TRT Haber'in haberlerinde ne diyor? İsrail, Ramazan'da Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye, 'Mescid'i Aksa'nın etrafını dikenli tellerle çeviriyor' diyor. İşte Müslüman kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'ya girmesine engelleyen o dikenli teller Türkiye'den gidiyor Türkiye'den. Böyle rezalet olur mu Allah aşkına? Yazıklar olsun diyor, yazıklar olsun şu mübarek günlerde bir damla suyu fazla gören oradaki yavrulara bu İsrail'e bu malları gönderenlere yazıklar olsun diyor. Bunu gören milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor. Milli Görüşün Erbakan Hoca’nın dış politikasını çok iyi hatırlıyor da onun için. Şu Gazze'deki manzara karşısında başımıza ne gelir koltuğumuzdan oluruz diye düşünüyorsak vay halimize diyorum. Buradan yetkililere ilgililere sesleniyoruz. Bu ayıptan vazgeçin. İsrail ile ticareti kesin. İhracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı İsrail'e kapatın. Tel Aviv’deki büyükelçimizi geri çağırın. Halen çağıramadınız. İsrail kendi büyükelçisini çağırdı. Biz İsrail'deki büyükelçimizi çağıramadık. Şu zulme açıktan resmen ve fiilen destek olan Amerika'nın incirlik üssünü kapatın. Korkmayın bir şey olmaz. Malatya'da kürecikle İsrail'i İran füzelerine karşı korumak için kurulmuş olan şu Kürecik radar üssünü kapatın. Konuşmak yerine bir adım atın. Bu adımları atmadıktan sonra istediğiniz kadar kınayın istediğiniz kadar lanetleyin hiç bir sonuç elde edemezsiniz" dedi.

'GERİ ÇEKLMİYORUZ'

Hiç bir şekilde seçim bölgelerinde adaylarını çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Erbakan, "Seçime yakın zamanda siz adaylarınızı bazı yerlerde geri çekecek misiniz? Ne münasebet. Ellerinde bir malzeme kalmamış, millete bir şey anlatamıyor, milletten destek alamıyor, milletten oy alamıyor, nereye gitse emekli, memur, işçi, çiftçi tepki gösteriyor. Nereye gitse Gazze'yi soruyorlar. 'İsrail ile neden ticarete devam ediyorsunuz' diyorlar. Bu tabloyu manzarayı görüyor. Anketlere bakıyor. Oylar kartopu gibi eriyor. Gelmiş Yeniden Refah adayını geri çekecekmiş de bize destek olacakmış. Ne münasebet. Herkes çalışacak, herkes millete kendisini anlatacak, hizmet yarışına girecek ve milletimiz özgür iradesiyle kimi istiyorsa onu seçecek. Kimse kimseye kazandırmak veya kaybettirmek mecburiyetinde değil. Herkes kendi gücüyle gelecek. Yeniden Refah partimizde ahlaklı belediyecilik şiarıyla seçimlere giriyor ve inşallah milletimizin teveccühüyle gelecek bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. Biz hiç bir şekilde hiç bir seçim bölgesinde adaylarımızı çekme gibi bir durum söz konusu değil. İnşallah 922 ilçemizde 81 ilimizde İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere kendi adaylarımız en güçlü şekilde çalışıyor ve seçimlere hazırlanıyor. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için gün sayıyorlar" diye konuştu.