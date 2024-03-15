Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste paraların da girmesiyle oyun iyice kirlendi

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, “Kazanmak için, kaybettirmek için çalışma mantığını devreye soktular. İşte bu milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart‘ta sandıkta soracaktır” dedi.

Partisinin Van İl Başkanlığı'nın düzenlediği mitinge katılmak üzere Van'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ferit Melen Havalimanı’nda karşılandıktan sonra seçim otobüsü ile Beşyol Meydanı’ndaki miting alanına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından sonra kürsüye çıkan Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit için baş sağlığı dileğinde bulunarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığından yüzde 38 oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler, ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan ve dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP ve adayını getirip sizlere de dayattılar. Sizlerin kapınızın önünden geçmeyecek isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis’e taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler. Bu oyuna alet ettiler. Tek parti faşizmin temsilcisi CHP ve kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. İfadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar."

‘MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETTİLER’

Alanda açılan ‘Mutfakta konuşanların sonunu gördük, ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda’ pankartına dikkati çeken Erdoğan, “Kazanmak için, kaybettirmek için çalışma mantığını devreye soktular. İşte bu milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart‘ta sandıkta soracaktır. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır. Bugün burada milli irade tokadının ilk seslerini duyuralım?" dedi.

‘AYNI TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Miting alanına gelmeden önce emniyet görevlilerinden mitinge katılanların sayısını aldığını ve 55 bin kişi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlı iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısın? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim budur. Kardeşlerim bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde durmayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Bu musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilimden kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıkları hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yanda tarihi, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleri ile egemenliğini güçlendiren Türkiye'nin yüzyılı vizyonu ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var, diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenleri hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları, istikrarsızlık uğruna aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin başlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı aynı adrese çıkar, hepsinin de ipleri aynı yerlerde toplanır. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler" diye konuştu.

‘HERKES KENDİ İHTİRASLARININ PEŞİNDE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar da bilhassa şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtiraslarının peşindedir Öte yandan DEM partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapını gerçek anlamda bir siyasi faaliyeti, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini ve gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye’nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye’de göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Bu mücadelemizde en güçlü şekilde sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Öyleyse şimdi buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün etrafında duymayan kalmasın. 31 Mart’ta Türkiye Yüzyıl şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart‘ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart‘ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya, birlikte Türkiye haritasının tamamını cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan şerifi bayramı gelmeden 31 Mart milli irade bayramı haline getireceğiz. "

Van'da yaptıkları yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda güncel rakamlarla Van'a 168 milyar TL kamu yatırımı yaptıklarını söyledi. Konuşmasından sonra ise partisinin adaylarını tanıtarak destek istedi. Erdoğan, daha sonra Hakkari'ye gitmek üzere Van'dan ayrıldı.