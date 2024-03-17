DEM Parti ile DBP, Van ve Hakkari'de nevruzu kutladı

VANve Hakkari'de, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde düzenlenen etkinlikler ile nevruz kutlandı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hep birlikte kolektif bir şekilde seferberlik ruhu ile 31 Mart seçimleri için çalışalım" dedi.

Valilikten alınan izinle DEM ve DBP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Nevruz kutlamasına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van milletvekilleri, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşinin ardından Kürtçe şarkılar söyleyip, halaylar çekti.

'BİR KAYYIMCI OYA KARŞI 2 OY GETİRMEYE VAR MIYIZ'

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 31 Mart'ta halkın kayyımlara büyük ders vereceğini söyleyerek, "Hep birlikte kolektif bir şekilde seferberlik ruhu ile 31 Mart seçimleri için çalışalım. İrademizi çalan, halkın seçme ve seçilme hakkını engelleyen bu kayyımlı zihniyet, şimdi başka bir kayyım taktiğini devreye sokuyor. Şimdi de seçmen taşımışlar. Birçok bölgeden buralara seçmen kaydırıyorlar. Bu kayyım zihniyetinin şu anda yapmaya çalıştığı seçmen kaydırmak. Bu kayyımcı zihniyet, birçok yerden asker ve polisi getirip, bu şekilde seçimleri almaya çalışacaklar. Bizler bir kayyımcı oya karşı 2 oy getirmeye var mıyız? İşte bu bizim 31 Mart'taki zafer işaretimizin bir kez alanları doldurmasıdır. Bizim sizden özel bir ricamız var. Lütfen bu ricamızı bir seferberlik ruhu olarak algılayalım ve hep beraber çalışalım. Birincisi; bugüne kadar bize oy vermemiş değerli halkımıza gitmek ve neden DEM partiye oy vermeleri gerektiğini anlatmak. İkincisi ise oyu burada olan ama kendisi başka kentlerde çalışmak durumunda kalan ya da öğrenci olanlar var. Bizler DEM Parti olarak hangi kentte olurlarsa olsunlar, onları taşıyacağız. Bunun için bulundukları yerde partimizin il ve ilçe örgütlerine başvurmaları yeterlidir" dedi.

'ANNENİZİN SÜTÜ KADAR SİZE HELALDİR'

Hakkari'deki nevruz etkinliği ise Tekser mevkisindeki otogar alanında düzenlendi. Etkinliği DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Hakkari milletvekilleri Vezir Coşkun Parlak, Onur Düşünmez ve eski HDP Milletvekili Sait Dede, belediye eş başkan adayları, parti yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı. Nevruza katılanlar, yakılan ateşin etrafında Kürtçe şarkı söyleyip, halay çekti.

Burada konuşan Sırrı Sakık, "AK Parti Hakkari Belediyesi Başkan Adayı İsmet Ölmez ne yardım veriyorsa, alın. Annenizin sütü kadar size helaldir. Hakkari'nin bütün yer altı ve yer üstü zenginliklerini alıp, cebini dolduruyordu. O size verilen yardımlar zaten sizindir, Hakkari'nindir. Lütuf olarak gidip, su parasını ödüyorsun ama o para zaten Hakkarililerindir. Hakkari'ye önem verdikleri kadar İstanbul'a önem vermiyorlar. Buraya cumhurbaşkanı geldi, bakanlar geliyor. Ey Sayın Vali buraya seferler olabilir ama burada zafer olmaz. Hakkari halkı ne yapacağını çok iyi bilir" dedi.