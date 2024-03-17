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        Bitlis'te panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 21:10 Güncelleme: 17.03.2024 - 21:10
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        Bitlis'te panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde panelvan, iki araca çarparak iş yerine girdi.

        Cumhuriyet Caddesi'nde Sinan İder idaresindeki 48 AHF 461 plakalı panelvan, park halindeki 13 AAP 126 plakalı panelvan ile 31 U 5873 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan panelvan, caddedeki iş yerine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralananın olmadığı kazada araçlar ile iş yerinde hasar oluştu.

        Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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