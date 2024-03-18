Van'da terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 10-17 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, 11 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonda 3 AK-47 uzun namlulu silah, 7 şarjör ve 7.62 milimetre çapında 117 fişek ele geçirildi.
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