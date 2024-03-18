Tiyatro gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla son bulan programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, Cumhuriyet Savcısı İlker Çelik, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Önder, kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Belediye konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından şehitler için dua edildi, şehitliğe karanfil bırakıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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