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        Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor

        Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:24 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:24
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        Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor
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        Van'da dünden bu yana etkili olan sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında korunmaya çalıştı.

        Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde de kar etkili oldu. Beyaza bürünen bölgede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

        Polis ekipleri bazı noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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