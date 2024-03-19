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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu kapandı

        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 158 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:02
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        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu kapandı
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        Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 158 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da 2 günden bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 11 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kent merkezinde de sağanak ve yoğun sis etkili oldu. Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

        Başkale ilçesinde de kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Okula giden öğrenciler zor anlar yaşarken, iş yeri sahipleri de dükkanlarının önünde biriken karı temizledi.

        - Muş

        Muş'ta etkili olan kar kent merkezini beyaza bürüdü, vatandaşlar araçlarının ve iş yerlerinin üzerinde biriken karı temizledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 102 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Karın, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yentür, köy yollarının açılması için ekiplerin çalıştığını kaydetti.

        Vatandaşlardan Burhan Sayılgan, yazı beklerden kışın geri geldiğini belirterek, "Mart ayındayız kar yağıyor. 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.' Gerçekten doğrudur. Bahara hazırlanırken kar yağışına yakalandık." dedi.

        - Bitlis

        Bitlis'te sağanağın ardından etkili olan kar nedeniyle 45 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki 45 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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