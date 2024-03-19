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        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

        VAN'da çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van- Bahçesaray kara yoluna çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:45
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        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
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        VAN'da çığ riski nedeniyle 3 aydır kapalı tutulan Van- Bahçesaray kara yoluna çığ düştü.

        Çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan beri kapalı tutulan Van- Bahçesaray kara yolunda 13 Şubat’ta yolun bir kısmının açılması için çalışma yapıldı. Ancak, çalışmalar, risk devam ettiği tespit edilince durduruldu. Yüksek kesimlerde dün kar yağışı etkili olurken, kara yoluna çığ düştü. Ekipler, risk nedeniyle yolda çalışma yapamıyor.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı çığda 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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