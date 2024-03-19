3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü (3)

BAŞKALEBEYAZA BÜRÜNDÜ

Van'ın Başkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 11 mahalle ve 10 mezra olmak üzere 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Bölge halkından Adem Çakır, kış mevsimini aratmayan görüntülerin olduğunu belirterek, "Kışımız tekrar geri geldi. Mart ayındayız ama hala kar yağıyor. Rakımı yüksek bir yerde yaşıyoruz. Sürekli kar yağışları oluyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.