Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü (3)

        BAŞKALEBEYAZA BÜRÜNDÜVan'ın Başkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        BAŞKALEBEYAZA BÜRÜNDÜ

        Van'ın Başkale ilçesi, etkili olan kar yağışıyla beyaza bürüdü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 11 mahalle ve 10 mezra olmak üzere 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Bölge halkından Adem Çakır, kış mevsimini aratmayan görüntülerin olduğunu belirterek, "Kışımız tekrar geri geldi. Mart ayındayız ama hala kar yağıyor. Rakımı yüksek bir yerde yaşıyoruz. Sürekli kar yağışları oluyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!

        Benzer Haberler

        Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor
        Van'da sağanak ve kar etkisini sürdürüyor
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Van, Muş ve Bitlis'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerinin yolu kapandı
        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü
        İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor; bu yılki hedef 1 milyon turis...
        İranlılar 'Shopping Fest' için Van'a geliyor; bu yılki hedef 1 milyon turis...
        Başkale'de kar etkili oldu
        Başkale'de kar etkili oldu
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü