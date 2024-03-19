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        Uzmanlardan "Uyku bozukluğu sağlığı olumsuz etkiliyor" uyarısı

        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Doktor Leyla Köse Leba, uyku bozukluğunun insan sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:45
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        Uzmanlardan "Uyku bozukluğu sağlığı olumsuz etkiliyor" uyarısı
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        Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Doktor Leyla Köse Leba, uyku bozukluğunun insan sağlığını olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

        Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl açtıkları "Uyku Bozuklukları Merkezi"nde uyku rahatsızlığı bulunan hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

        Sağlıklı bir yaşamın temel öğelerinden birinin de kaliteli bir uyku olduğunu belirten Sarıkaya, "Kaliteli ve düzgün bir uyku olmadığı zaman insan sağlığı olumsuz etkilenir. Bu durum var olan hastalıklarımızı tetikler, hastalıkların kontrol altına girmesini güçleştirir. Uyku kalitesini artırırken altta yatan nedenler için de uzman hekimlerin görüşlerine başvurmamız gerekiyor." dedi.

        Sağlıklı uykunun sağlığın temelini oluşturduğunu ifade eden Sarıkaya, "Uyku Bozuklukları Merkezimizde, bu konuda rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hem tanı hem tedavi konusunda hizmet veriyoruz. Merkezimize yoğun bir başvuru var. Amacımız ilerleyen süreçte cihaz sayımızı ve kapasitemizi artırarak daha büyük bir merkez olmak. Şu anda da çok nitelikli ve güzel hizmetler veriliyor." diye konuştu.

        - "Uyuyamadığımız zaman yatağı terk etmeliyiz"

        Uzm. Dr. Leba ise uykunun yeni bir güne hazırlanmada çok önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

        Fiziksel ve ruhsal açıdan normal bir yaşantı sürdürmek için kaliteli uykuya ihtiyacın olduğunu ifade eden Leba, şunları kaydetti:

        "Gün içinde yaşadığımız bütün deneyimlerin düzenlenmesi, duygusal olarak yaşadıklarımızın düzenlenmesi, fiziksel yorgunluğumuzun atılması, öğrendiğimiz bilgilerin hafızaya kaydedilmesi için uyku oldukça önemlidir. Sağlıklı bir uyku için öncelikle fiziksel ortamın, yatak odasının uygun olması gerekir. Uyumadan önce birkaç saat öncesinden hem fiziksel hem de ruhsal olarak biraz sakinleşmeli, rahatlamalı ve uykuya hazır hale geçmeliyiz. En az 6 saat önceden çay, kahve tüketimini kesmeliyiz. Uykumuz geldiği zaman yatağa geçmeli ve uyuyamadığımız zaman da yatağı terk etmeliyiz. Uyumak için yatakta kalıp kendini zorlamak, aslında uykuyu kaçırıcı bir eylemdir."

        Kendilerine başvuran hastaları öncelikle uyku polikliniğinde değerlendirdiklerini anlatan Leba, "Hikayelerini dinliyoruz, muayenelerini yapıyoruz ve gerekliyse de polisomnografi dediğimiz uyku testlerini, uyku laboratuvarlarında değerlendiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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