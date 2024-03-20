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        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (3)

        İKİAYRI BÖLGEDE YOLA ÇIĞ DÜŞTÜ; ÇATAK İLÇESİYLE ULAŞIM SAĞLANAMIYORVan'da etkili olan kar sonrası Van- Çatak karayolu ile Çatak- Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:40
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        Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (3)
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        İKİAYRI BÖLGEDE YOLA ÇIĞ DÜŞTÜ; ÇATAK İLÇESİYLE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

        Van'da etkili olan kar sonrası Van- Çatak karayolu ile Çatak- Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayoluna düşen çığlar nedeniyle ilçeye her iki taraftan ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri ulaşım sağlanamayan ilçe yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışı nedeniyle ilçeye elektrik de verilemiyor. Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle ziyaretinden dönerken yola çığ düştüğünü, çığ riski nedeniyle araçlarını çığ bölgesinde bırakarak yaya olarak diğer tarafa geçtiklerini açıkladı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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