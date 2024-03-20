Van'da sabah başlayan yağmur, akşam yerini kara bıraktı (4)

VAN'IN11 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Van'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çarşamba günü Muradiye, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçe merkezleri ve köylerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün ara verildi. Engelli, hamiye ve kronik hastalığı olan memurlar da idari izinli sayılacak." denildi.