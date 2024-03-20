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        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

        ÇATAK'TAYOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORYoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Çatak-Van kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen çığın ardından Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:55
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        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
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        ÇATAK'TAYOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Çatak-Van kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen çığın ardından Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde çığ düşen Çatak-Pervari yolunda ise riskin devam ettiği ve yoldaki çökme nedeniyle temizlik çalışmasının yapılamadığı bildirildi. Çatak ve Pervari yönünden gelen yolcular, kar kütlelerinin üzerinden geçerek kendilerini bekleyen araçlara binerek yollarına devam edebiliyor.

        Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK(Van),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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