Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede Çatak-Van kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen çığın ardından Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde çığ düşen Çatak-Pervari yolunda ise riskin devam ettiği ve yoldaki çökme nedeniyle temizlik çalışmasının yapılamadığı bildirildi. Çatak ve Pervari yönünden gelen yolcular, kar kütlelerinin üzerinden geçerek kendilerini bekleyen araçlara binerek yollarına devam edebiliyor.

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