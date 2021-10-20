Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından Özalp ilçesinde öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik’’ eğitimleri devam ediyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından ‘Biyolojik çeşitlilik ve önemi’ hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 20202021 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Özalp ilçesi Şehit Aydın Muştu, Yünkuşak Ortaokulu, Şehittepe Ortaokulu ve 20 Temmuz Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışmasında; biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına önemi, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğimizin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 20212022 eğitimöğretim süresince il genelinde devam edecek.

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