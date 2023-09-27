Vaşak ailesi fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapana, vaşak ve yavrularının görüntüsü yansıdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takibi için yurdun çeşitli bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara, farklı türlerden hayvanların görüntüleri yansıyor.

DKMP'nin sosyal medya hesabından en son paylaşılan görüntüde, doğada dolaşan vaşak ailesi yansıdı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ormanın hayaleti vaşak, yavrularıyla birlikte korunan alanlarımızda özgürce dolaşıyor. Doğada her canlı, büyük bir resmin renkli fırça darbeleri gibi bu dünyanın güzelliklerini paylaşıyor.

Bu güzel vaşak ailesi de ülkemizin nadide milli parkında huzurla yaşamaya devam ediyor. Milli Parklar yaban hayatımızın korunması için mücadeleye devam ediyor" denildi.