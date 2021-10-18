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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil VavaCars’a 50 milyon dolar yatırım geldi
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VavaCars’a Amerikalı yatırımcıdan 50 milyon dolar yatırım

İkinci el araç şirketi VavaCars, Amerika merkezli yatırımcı Duquesne tarafından topladığı 50 milyon dolar B serisi fon desteğiyle Türkiye ve Pakistan'da büyümeye devam edeceğini duyurdu. VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, "Misyonumuz, dünyanın en güvenilir kullanılmış araç ticaret platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye ve basitleştirmeye devam edeceğiz" dedi. Yapılan açıklamaya göre, yatırım turuna kurucu yatırımcı Vitol ve ayrıca adı açıklanmayan yeni bir yatırımcı daha katıldı

VavaCars’a 50 milyon dolar yatırım geldi
HABERTURK.COM

İkinci el araç alım-satım online ticaret platformu olarak faaliyet gösteren VavaCars, Pakistan'daki faaliyetlerini daha fazla büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladığını duyurdu. B Serisi finansman turunun, Vitol dahil olmak üzere yeni yatırımcıların katılımıyla Duquesne tarafından yönetildiği kaydedildi.

Lansman tarihi olan Nisan 2019 yılından bu zaman kadar 10 binden fazla otomobil ticareti yapan VavaCars’ın çalışan sayısının ise 300’ü aştığı belirtildi. Şirketin, Brüt Emtia Değerini (GMV) ise her ay yüzde 30 oranında artırdığı bilgisi paylaşıldı.

VavaCars'ın alınan yatırımı teknoloji platformunun, fiziksel altyapısının ve markasının gelişimini hızlandırmak için kullanacağı öğrenildi.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, "Misyonumuz, dünyanın en güvenilir kullanılmış araç ticaret platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye ve basitleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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