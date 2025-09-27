MasterChef'te veda gecesi! 27 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim elendi, kim gitti?
MasterChef'te eleme gecesi için geri sayım sona erdi. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, siyah pirinçten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte 27 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Meryem oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eylül
Meryem
Murat Can