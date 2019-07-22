Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, takıma iyi uyum sağladığını dile getirerek, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden bu yana iyi uyum sağladım, takım arkadaşlarım çok yardımcı oldular. Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim, camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum, bunun için geldim buraya. İyi başladığımı düşünüyorum, inşallah bu performansım lige de yansır" dedi.

"SKOR ÖNEMLİ OLMASA DA, GALİBİYET MORALİ YUKARI ÇEKİYOR"

Wolfsburg'un daha hazır olduğunu kaydeden Muric, "Wolfsburg, Bundesliga'nın en önemli takımlarından birisi. Onlar daha erken başladılar hazırlıklarına. Onların 6'ncı hazırlık maçı yanılmıyorsam. Onlar daha hazır olduğu için, biz ilk başta bir 10-15 dakika kendimizi tartmak adına tutuk başladık. Ondan sonra biz de kendi hünerlerimizi sunduk. Mutluyuz iyi performansımızdan dolayı, önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Her ne kadar skor önemli olmasa da, galibiyet takımın moralini yukarı çekiyor" ifadelerini kullandı.

Takıma adapte olduğunu söyleyen Muric, "Adapte oldum diyebilirim, arkadaşların birçoğunu tanıyordum. 2-3 haftadır buradayım. Lig başlayana kadar devam edeceğiz. Bu camiada güzel şeyler başaracağıma inanıyorum" şeklinde konuşurken, sezon başı kamplarının futbolcular için yorucu geçtiğini ancak bunların kendi iyilikleri için olduğunu belirtti.