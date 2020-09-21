DHA

Vedat Muriç´e koronavirüs şoku. Kosova basınında yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine dayandırılan haberde; golcü oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü için Kosova´ya gelen Muriç, kalabalık bir ortamda gerçekleşen düğüne maskesiz katılmış ve bu hareketi Kosova basınında eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriç´in virüse Kosova´da yakalandığı iddia edildi.