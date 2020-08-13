Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Fenerbahçe transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de gelen isimler kadar takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu. Bu isimlerin başında da Vedat Muriç geliyor... Bir süredir adı Avrupa takımları ile anılan Vedat'ı en çok isteyen kulüplerin başında gelen Lazio bu transferde sona çok yaklaştı. Geçen hafta İstanbul'a gelen İtalyan yetkililer, Sarı-Lacivertliler ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamamıştı.

20 AĞUSTOS'TAKİ LAZİO KAMPINA KATILABİLİR

Fakat bu transferde son 1-2 gün içinde yeni gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe ve Lazio'nun büyük oranda el sıkıştığı öğrenilirken, İtalyan basını da transferin bittiğini yazdı. Corrieredellosport'ta yer alan haberde Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'nin uzun boylu, güçlü ve takım için de mücadele eden bir forvet istediği belirtildi. Bu tanıma en iyi uyan isim olarak da Vedat Muriqi'i gören teknik patron Inzaghi, Sportif Diretör Tare'den transferin 20 Ağustos'ta başlayacak kampa yetişmesini istedi.

İMZA 5 YILLIK, BONSERVİS 16+2

Haberde Vedat'ın Lazio'ya 5 sezonluk imza atacağı ve yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edildi. Lazio'nun 16 milyon Euro ve 2 milyon Euro bonus vererek bu transferi noktaladığı belirtildi. Haberde ayrıca Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödemeyi 3 taksitle yapmak istediği de vurgulandı. Transferi "Bitti" olarak duyuran İtalyanlar, Vedat'ı eski teknik direktörü Okan Buruk'a da sordu.

VEDAT'I OKAN BURUK'A SORDULAR!

La Gazzetta dello Sport, Çaykur Rizespor'dayken Muric'le birlikte çalışan Okan Buruk'tan görüş aldı. Muric'in en güçlü yanının hava hakimiyeti olduğunu belirten Buruk oyun karakterinin ise mücadele olduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki futbolcuyla ilgili konuşan başarılı teknik direktör "Tesislere antrenmandan saatler önce gelir, çok çalışır. Maç içinde takım için her şeyini verir. Birkaç yıl öncesine kadar kendisinden beklentiler çok fazla değildi ancak çok çalışarak İtalya'da zirve kulüplerin seviyesine gelmeyi hak etti. 3-5-2 formasyonuna uygun mudur? Evet çünkü yanındakini de oynatan bir oyun karakteri var. Hem birinci hem ikinci santrfor olarak oynayabilir. Boş alan yaratma ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda başarılı bir oyuncu" ifadelerini kullandı.