Vedat resmen LAzio'da

Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muric, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti. İtalyan ekip, Vedat Muric'in Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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