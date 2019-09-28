Süper Lig’de oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Vedat Muriqi, yaşadığı bir pozisyon sonrası başından yaralandı. Muriqi’nin başındaki kanamayı fark eden hakem Cüneyt Çakır Vedat’ı tedavisi için kenara gönderdi. Vedat, tedavisinin ardından oyun alanına geri döndü. Vedat Muriqi, mücadelenin ikinci yarısına başında sargıyla çıktı.
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