Son aylarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde hedef isimlerden biri olan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yeni bir tartışma konusu oldu.

Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin içine giren Muhammed bin Selman, daha sonra Beytullah'ın (Kabe Binası) çatısına çıktı. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

600 ASKER KORUDU

Günümüzde genelde yağmur yağdığında temizlik yapılması veya kutsal binanın örtüsünün değiştirilmesi için görevliler binanın çatısına çıkıyor, Kabe'nin temizliği etkinliğine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da katıldı.

600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.