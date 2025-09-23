Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Veliaht' setinde Akın Akınözü'ne doğum günü sürprizi - Magazin haberleri

        'Veliaht' setinde Akın Akınözü'ne doğum günü sürprizi

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, 35'inci yaşına bastı. Akınözü için sette doğum günü partisi düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 17:00 Güncelleme: 23.09.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Veliaht' setinde doğum günü sürprizi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Veliaht' dizisinde Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, 35'inci yaşına girdi. Sette ünlü oyuncuya doğum günü sürprizi yapıldı.

        Akın Akınözü; "Sizinle olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Özel anlam yüklediğim bir proje. Sizlerle birlikte 35'inci yaşıma girmek beni çok onore etti. 'Yolun yarısı değil, üçte biri' diyelim" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #akın akınözü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu getiren kararnameye onay
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        "600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız"
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        "Bireysel başvuru UYAP’tan yapılabilecek"
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor