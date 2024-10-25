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        Haberler Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı | Dış Haberler

        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaşarak, "Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" notunu düştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:48 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:48
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        Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan "Erdoğan" paylaşımı
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        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi marjında gerçekleştirdiği görüşmeden görüntüler paylaştı.

        Maduro, Erdoğan ile samimi görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Diplomasi ve iş birliği! Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak refah için geleceğe yönelik stratejik konularda ilerleme sağlamak üzere toplantı. Yeni ve müreffeh bir dünya inşa etmek için doğru yoldayız" ifadelerini kullandı.

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