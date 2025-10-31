Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Venezuela Rusya'dan askeri destek istedi" | Dış Haberler

        "Venezuela Rusya'dan askeri destek istedi"

        Venezuela ile ABD arasındaki gerilim sürerken, ABD basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Rusya'dan acil askeri destek istediğini öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:54 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Venezuela Rusya'dan askeri destek istedi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD'ye karşı Rusya'dan, "acil askeri destek" istediğini öne sürdü.

        WP, elde ettiği ABD hükümetine ait bazı belgelere göre Maduro'nun Rusya'dan, "füzeler dahil acil askeri destek talep ettiği" iddiasına yer verdi.

        Gazete haberinde ayrıca, Caracas yönetiminin, Çin ve İran'dan da yardım talep ederek insansız hava araçları istediği iddiasını paylaştı.

        Haberde, "Belgeler, Maduro'nun ABD güçleri Karayipler'de konuşlanırken Rusya'dan füzeler, radarlar ve daha gelişmiş uçaklar talep eden bir mektup taslağı hazırladığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

        WP, Caracas yönetiminin Moskova'dan taleplerini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hitaben yazılan bir mektupta dile getirdiğini ve bu ay "üst düzey bir yardımcının" Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında, bu mektubun iletilmesinin planlandığına dair detaylara yer verdi.

        REKLAM

        Belgelere göre Maduro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e hitaben de "ABD ile Venezuela arasındaki tırmanışa karşı koymak" amacıyla iki ülke arasında "genişletilmiş askeri işbirliği" talebinde bulunan bir mektup kaleme aldı.

        Ayrıca belgelerde, Venezuela Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez'in de İran'a yapacağı ziyareti planlarken, yakın zamanda bu ülkeden askeri teçhizat ve İHA sevkiyatını koordine ettiği belirtiliyor.

        WP haberinde, ABD belgelerinde, "Maduro'nun ABD'nin Karayipler'deki saldırganlığının ciddiyetini vurguladığı ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri eylemini, ortak ideolojileri nedeniyle Çin'e karşı bir eylem olarak tanımladığının" yer aldığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Filistinli gazeteci Wael al-Dahdouh Habertürk'e konuştu
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        "Venezuela'ya yönelik saldırı planlamıyorum"
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası